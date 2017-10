Bancada do PT votou a favor do impeachment Rozane Dalsasso

A decisão do presidente da Câmara, Cássio Trogildo (PTB), de submeter ao plenário o pedido de impeachment do prefeito Nelson Marchezan (PSDB), sem qualquer indício de crime de responsabilidade, dá o que pensar: o entendimento da procuradoria do município contrasta com o dos procuradores da Câmara. Diferentemente dos pedidos de impeachment de presidente da República e de governador, que são arquivados sumariamente pelo presidente da Câmara ou da Assembleia quando constatam ausência de indícios de crime de responsabilidade, os vereadores de Porto Alegre correm o risco de ter de apreciar em plenário todos os requerimentos protocolados, por mais descabidos que sejam.

No entendimento da Procuradoria-Geral do Município (PGM), o procedimento adequado seria o presidente aceitar ou não, como se faz na Assembleia e na Câmara dos Deputados. Cássio Trogildo diz que se baseou em parecer de procuradores da Câmara. "A denúncia apresentada não pode ser objeto de rejeição sumária, em decisão monocrática da presidência deste Legislativo, em substituição à deliberação do plenário", diz o documento.

Na apreciação da admissibilidade, apesar da fragilidade dos argumentos usados pelos dois taxistas que pediram o impeachment de Marchezan, os sete vereadores do PT e do PSOL votaram pelo prosseguimento da investigação, rejeitada por 28 votos a sete. Para justificar o voto, a líder da bancada do PT, Sofia Cavedon, divulgou uma nota de 46 linhas, dividida em nove pontos e assinada pela executiva do partido. Haja verbo.

Veja a nota completa:

"NOTA PÚBLICA: PELA INVESTIGAÇÃO DE MARCHEZAN



1. Pela primeira vez na história de Porto Alegre, temos a solicitação de impeachment de um prefeito. Fato que, por si só, é grave e nos mostra a situação de abandono e conflito em que Porto Alegre se encontra hoje.

2. O Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre tem entre seus princípios a luta pela democracia e a transparência pública. Defendemos estes princípios tanto ao longo da época em que administramos o município, quanto no período em que estivemos na oposição.

3. Alertamos a sociedade para o fato de que a atual gestão municipal, composta pelo prefeito, vice-prefeito e secretários dos partidos PSDB, PP e aliados, tem total responsabilidade pelos graves problemas e pelo caos em que está a cidade.

4. O pedido de impeachment baseia-se no fato de o Executivo Municipal ter abdicado de realizar a cobrança da Taxa de Gerenciamento Operacional (TGO) prevista na lei que regulamenta o transporte por aplicativos em Porto Alegre.

5. Constatamos a existência dos fatos denunciados e também outros itens cabíveis de serem objetos de investigação, que são os seguintes:

a. O não-cadastramento de empresas, veículos e motoristas no período de 180 dias, definido no decreto;

b. O incentivo e a possível celebração de parceria entre o agente público e as empresas que, no momento, não estavam aptas a realizar o transporte individual de passageiros (tornando-os irregulares e passíveis de apreensão), como no caso de uma greve geral e da Campanha do Agasalho;



c. A abdicação, por parte do Executivo, em fiscalizar e aplicar penalidades no transporte irregular na cidade.



6. Deixamos clara a nossa posição sobre o tema. Não temos objeção alguma ao transporte por aplicativo ou a seus trabalhadores. Entendemos que este pode existir e conviver com outras formas de transporte na cidade, desde que devidamente legalizado, regulamentado e fiscalizado em seus direitos e em suas obrigações.

7. Nesse sentido, votamos favoravelmente à admissibilidade do requerimento apresentado.

8. Salientamos que nosso partido não se caracteriza pelo golpismo. Não aceitaremos essa prática na cidade. Por isso mesmo, faz-se necessária a investigação dos fatos denunciados para depois ser indicada a devida penalização.

9. Estes não são os únicos atos a serem fiscalizados e investigados com relação à administração municipal. A bancada do PT tem encaminhado ao MP e ao MP de Contas atos graves como:

a. o descumprimento de ação judicial que impede o parcelamento salarial dos servidores;

b. o suposto descumprimento dos ditames da legislação que institui o Portal Transparência Porto Alegre;

c. o suposto descumprimento da Lei que prevê a reposição inflacionária dos servidores;

d. a evidência de prioridade dada ao pagamento de despesas outras, incluindo bancos e grandes empresas, em detrimento do pagamento do funcionalismo;

e. a prejudicialidade destas ações para a prestação de serviços públicos de qualidade pelo Executivo".

Ninguém está acima da lei e este parlamento precisa honrar sua missão de fiscalizar o Executivo Municipal.

Porto Alegre, 18 de outubro de 2017.

Executiva e Bancada Municipal do PT de Porto Alegre