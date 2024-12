Acordo Mercosul-UE é um respiro em meio a guerras e protecionismos

Com a lider da UE ao centro, presidentes do Mercosul celebram acordo.

O Mercosul foi criado tendo como inspiração a União Europeia (UE), mas nunca prosperou tal qual o modelo do bloco supranacional do Norte, que alcançou talvez o limite máximo do ideal de integração entre países - a ponto de ter livre circulação de pessoas, bens e capitais, com o euro seu maior exemplo.