Conflito no Oriente Médio: no lugar onde a ONU deveria atuar, estão os canhões

Iniciada na madrugada de terça-feira (1º), a invasão terrestre do Líbano traz, de volta, fantasmas do passado. O primeiro deles é o que os estrategistas costumam dizer que todos sabem quando começa uma guerra, mas desconhecem como termina. A ocupação do Líbano, em 1982, era para ser uma operação pontual, porém durou 18 anos.