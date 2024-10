O fato de o Brasil ter barrado a Venezuela não blinda os Brics de se tornarem um grupo de párias internacionais

O fato de o governo Lula ter barrado o convite à Venezuela e à Nicarágua como novos parceiros do Brics é, até agora, o mais importante gesto da diplomacia brasileira de rejeitar as neoditaduras latino-americanas - antigas aliadas, diga-se de passagem. No entanto, o importante veto não significa uma garantia de que o bloco de países está blindado de arranjos ideológicos que questionem a democracia e a globalização ou violem os direitos humanos e a liberdade econômica e de imprensa e expressão.