Horas depois dos mísseis, voei na pior noite em que se poderia voar pelo céu do Oriente Médio

Voei na pior noite para se voar pelo céu do Oriente Médio: na madrugada desta quarta-feira (2), horas depois da chuva de mísseis balísticos do Irã sobre Israel, o avião da Jordan Aviation no qual eu estava junto com outras dezenas de passageiros foi um dos primeiros a ingressar no espaço aéreo da Jordânia. O país vizinho a Israel ficou na rota dos mísseis, e alguns artefatos chegaram a cair perto do aeroporto de Amã.