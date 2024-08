Em meio à gritaria das redes sociais, um debate eleitoral é uma chance ao contraditório

Há várias formas de aferir a capacidade de um candidato a cargo público, seja ele prefeito, vereador, governador, deputado, senador ou o presidente da República: um dos modelos são as entrevistas, que nos últimos anos têm se tornado mais incisivas — afinal, nesses 39 anos de democracia brasileira, o público está cansado de respostas vazias ou promessas descoladas das realidades dos orçamentos. É nelas que, nós, jornalistas, estamos preocupados mais com o "como fazer" do que com "o que fazer". Há também o horário eleitoral; o acompanhamento do dia a dia do candidato, em persona; a análise de seus planos de governo; e, mais recentemente, sua interatividade nas redes sociais.