Artur Jorge vê Botafogo 'preparado', insinua 'incentivo' a rivais e detona o Atlético-MG

Artur Jorge abriu o coração nesta segunda-feira, defendeu seus jogadores, mostrou confiança em volta por cima do Botafogo no Brasileirão após três empates seguidos, garantiu que a equipe está preparada para as "quatro finais" que restam no ano, incluindo a Libertadores, já começando na visita ao Palmeiras nesta terça, não poupou críticas às reclamações do Atlético-MG a quem declarou guerra e insinuou que rivais estariam "incentivando" equipes a tirarem pontos do então líder da Série A.