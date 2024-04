A organização internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF), que atua em cenários de guerras e outras catástrofes humanitárias, contará, pela primeira vez, com uma música brasileira em sua campanha publicitária. A trilha do filme será "Cuide bem do seu amor", dos Paralamas do Sucesso. A campanha é intitulada "Ame sem limites, cuide sem fronteiras".