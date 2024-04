Depois de atacar o Supremo e dizer que não há liberdade de expressão no Brasil, Elon Musk mira, agora, a Austrália. O dono do "X" (ex-Twitter) acusa de censura o país que tem uma das democracias mais consolidadas do globo e - não por acaso - é um dos pioneiros em regulamentação de redes sociais. O estopim para Musk disparar seus petardos contra a nação australiana foi a decisão da Justiça local de ordenar que a plataforma removesse vídeos que mostram a execução de um bispo dentro de uma igreja em Sydney, na semana passada.