Uma startup gaúcha está auxiliando no combate ao narcotráfico em um dos portos mais visados do mundo pelo crime organizado, o de Guayaquil, no Equador. A Creatus, que pertence ao ecossistema de inovação do Tecnopuc, desenvolveu um projeto de integração de hardwares e softwares para coibir a entrada e saída de produtos ilegais, em geral cocaína, do local.