Não foi o passeio que Vladimir Putin e boa parte do mundo imaginavam. Quando os primeiros blindados russos começaram a cruzar a fronteira da Ucrânia e as explosões irromperam no céu de várias cidades da Ucrânia, há exatos dois anos, lembrados neste sábado (24), alguns imaginaram um conflito fulminante, ao estilo dos americanos no Iraque de Saddam Hussein, cuja capital, Bagdá, caiu em poucos dias.