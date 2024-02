O buldogue francês Thor, que se tornou um dos símbolos do resgate de brasileiros nos primeiros dias da guerra na Ucrânia, em 2022, morreu nesta quarta-feira (24). O animal, já idoso, foi retirado do país em guerra pela tutora, Vanessa Rodrigues Granovski, que estava grávida da filha, Manuella. Junto com o marido, Vladmir Granovski, eles fugiam de Kiev sob bombas.