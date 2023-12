Enquanto caminho por Masdar City, fico imaginando o que passava pela cabeça de Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, os três magos que criaram Brasília. Com a tecnologia da época, ergueram uma capital nos grotões do Brasil. Obviamente, imaginaram os prédios dos três Poderes, os monumentos, os eixos, a distância entre os edifícios e as pilastras do que é a capital brasileira desde 1960.