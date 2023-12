Fora dos muros da superprotegida Blue Zone, a área das negociações da COP28, realizada em Dubai neste mês, a vida real é bem mais dura. Com a inclusão dos combustíveis fósseis pela primeira vez em um documento final da conferências climáticas das Nações Unidas, era de se esperar, a julgar pelos discursos, que cada chefe de Estado ou governo saísse dos Emirados Árabes Unidos com um tema de casa a cumprir em prol da descarbonização do planeta.