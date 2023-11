Em artigo no The Washington Post deste domingo, o presidente dos EUA, Joe Biden, defendeu que a Autoridade Nacional Palestina (ANP) deve governar Gaza e Cisjordânia, depois que a guerra terminar. Ok, poucos discordam - muito provavelmente Benjamin Netanyahu seja um deles, mas, ainda assim, pressionado, irá ceder. Mas não é essa a questão. O ponto é como a ANP, uma entidade corrupta, autoritária, questionada pelos próprios palestinos e chefiada por um líder enfraquecido conseguirá exercer o poder nesse momento que será determinante para o futuro do Oriente Médio - quando e se chegar?