Eu não queria mais falar em rebaixamento. Na minha visão, o Grêmio cresceu significativamente no segundo turno do Brasileirão, somando 12 pontos em 18 disputados, e esse medo eu já não tinha mais. Mas a tabela do campeonato ainda não me permite isso. Com a derrota para o Galo e os resultados da última rodada, o Tricolor voltou a ficar a dois pontos da zona perigosa.