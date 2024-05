Eu nunca fui de ficar me derretendo por outro clube que não fosse o Grêmio. Sempre achei meio esquisito esse troço de “simpatizar” por outra equipe, principalmente do Brasil. Talvez o meu espírito competitivo não me deixasse levar, apesar de sempre achar muito bacana a ideia da irmandade entre algumas torcidas. Mas confesso pra vocês que, desde 2016, nos embates pelas finais da Copa do Brasil, meu coração amoleceu um pouco pela torcida do Galo.