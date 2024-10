O Inter perdeu três zagueiros recentemente: Igor Gomes, vendido ao futebol árabe, e os lesionados Gabriel Mercado e Agustín Rogel. Contra o Corinthians, não terá Fernando, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, que ainda saiu de campo com uma lesão. No ataque, não tem Borré, que tem sido titular absoluto e muito melhor do que os reservas. Fará grande falta.