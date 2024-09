A administração da Arena do Grêmio acaba de cometer grave erro. Tem apenas 12,7 mil ingressos para o jogo contra o Atlético-MG no domingo (1º). Deve vender apenas para associados. Mas piora: o preço dos tickets dobraram, causando revolta. A diretoria do Grêmio disse que não foi consultada. No entanto, a gestora me afirmou que houve, sim, concordância do clube.