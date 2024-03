Luiz Adriano, 36 anos, rescindiu o contrato com o Inter e assinou com o Vitória para a disputa do Brasileirão. Ele é uma das grandes marcas do Colorado no Mundial de Clubes de 2006. Ele e Pato foram fundamentais naquele time. Mas, desta vez, o atacante fracassou. O peso da idade tirou a vitalidade e foi muito aquém do que todos imaginavam.