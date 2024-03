O Inter está há 10 jogos sem perder ou empatar. E esse é um número extremamente importante. Até porque não enfrentou apenas clubes de menores relevância. Ganhou do Grêmio, do Juventude — dois times da Série A do Brasileirão — e, mais recentemente, nesta quarta-feira (13), superou o Nova Iguaçu, a sensação do Campeonato Carioca que está batendo de frente com os clubes do RJ.