O inadmissível discurso de Quinteros em meio a um Grêmio desestruturado 

Time de Quinteros é inferior ao rival, mas pode jogar muito mais. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Depois do jogo de quarta-feira (12), mesmo com toda mediocridade do time, o treinador conseguiu ser pior. Quinteros declarou que não tem tempo para treinar, que jogadores ainda estão chegando e que o Inter é um time formado.

É rigorosamente verdadeiro. Mas o treinador parece estar dando explicações já sobre um jogo que terá domingo (16) e que ele imagina pouca possibilidade de ter sucesso.

Quinteros não conhece a cultura dos Gre-Nais: é difícil antecipar qualquer coisa. Mas ele deveria dizer aos torcedores que fará um time competitivo e capaz de enfrentar o seu adversário. Parecia derrotado já na entrevista, quatro dias antes.

Sim, o Gauchão só não será do Inter por milagre, mas cabe ao técnico do Grêmio montar uma estratégia para sair deste campeonato com dignidade.

Os gremistas que encontrei não gostaram nada da manifestação do treinador. O Grêmio é inferior ao Inter, mas pode jogar muito mais. Quinteros é quem tem que resolver.

Estrutura

O Grêmio ainda é um time desestruturado. Faz parte do pouco tempo de trabalho do treinador e da impossibilidade de dar treinamentos. A chegada tardia de jogadores que ainda não estão em boa forma física e sem ritmo de jogo também prejudica

Não é um trabalho momentâneo. Precisa de tempo e terá 15 dias a partir de segunda feira (17).

Estilo de jogo

Mas o que chama a atenção é que Quinteiros enfrenta toda esta dificuldade, mas não abre mão da sua forma de jogar.

Entendo que seria muito melhor se ele povoasse o meio-campo e desse mais atenção ao trabalho defensivo.

O Grêmio sempre toma gols. Já vem do tempo do Renato e permanece agora. Será que ele abrirá mão de suas convicções neste Gre-Nal decisivo?