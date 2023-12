O atacante foi oferecido ao Grêmio. Suárez, seu companheiro de ataque na seleção do Uruguai por muito tempo, fez um sucesso estrondoso entre nós. Cavani voltou para a América do Sul e teve passagem razoável no Boca Juniors. Acho que, com uma boa pré-temporada, ele volta a se aproximar do grande centroavante que já foi, correndo o mundo e marcando muitos gols.