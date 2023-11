Todos conhecemos sua história. Quem ainda não conhecia, ficou sabendo, com a sua morte, todos os detalhes de uma trajetória de muito talento no futebol. Não sei se o esporte brasileiro teve outro treinador com a sua capacidade. Não foi para a Seleção Brasileira pela politicagem da CBF, que em 1978 achou que Cláudio Coutinho, um burocrata, seria melhor. A Argentina ganhou a Copa naquele ano.