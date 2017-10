Devido a uma recomendação médica, o jornalista Jairo Kuba, 39 anos, precisa ser submetido a uma cirurgia bariátrica. O profissional de 2m2cm e 255 quilos quer diminuir os riscos à saúde e melhorar sua qualidade de vida, mas não tem como custear as despesas. Para pagar o procedimento, diversas entidades e personalidades do Estado se juntaram em uma onda de solidariedade. Renato Portaluppi é reconhecido por tudo que fez como jogador e que vem fazendo como treinador. Agora, mais uma vez, o ídolo gremista honra seu prestígio com uma atitude nobre fora dos gramados. Para ajudar, o técnico doou a quantia de R$ 10 mil para a realização da redução de estômago.