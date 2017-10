Enquanto narrava o jogo, fiz uma longa e merecida descrição da monstruosa defesa de Marcelo Grohe . Nela, é possível perceber muita técnica, coragem e reflexo, todas as potências que um goleiro deve utilizar.

Já faz 45 anos que eu ando pelos cinco continentes. Estive, até hoje, em 10 Copas do Mundo. Trabalhei em milhares de partidas de futebol. E admito que acreditava já ter visto de tudo. O arqueiro do Grêmio, em Guayaquil, me provou o contrário.