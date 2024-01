Em todas as entrevistas sobre falta de água em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo tem culpado a CEEE Equatorial, já que boa parte das estações de tratamento e bombeamento estão sem energia elétrica. Não há dúvida de que a Equatorial merece todas as críticas, mas os maiores responsáveis por esse problema específico – o desabastecimento de água – são a própria prefeitura e o Dmae. Falei sobre isso na manhã desta quinta-feira (18), no Timeline. Assista ao vídeo acima.