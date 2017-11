Vítima de abandono, desleixo e degradação, o Viaduto Otávio Rocha entraria em uma nova fase no próximo sábado (4). As famosas arcadas não serviriam mais de teto para moradores de rua – serviriam de cobertura para banquinhas de artesanato e foodtrucks, em uma tentativa de transformar a histórica construção em ponto de encontro cultural e gastronômico.

Mas o prefeito Nelson Marchezan mandou suspender tudo. Contrariada, a idealizadora do projeto, Maria de Fátima Záchia Paludo, pediu exoneração do cargo de secretária de Desenvolvimento Social na segunda-feira.

Fazia quase duas semanas que assistentes e educadores sociais da prefeitura conversavam com os sem-teto do viaduto. A meta era que todos deixassem o local até, no máximo, esta quinta-feira (2).

Entre quinta e sexta-feira, o viaduto passaria por uma limpeza e teria suas pichações removidas, para receber a feira de artesanato no sábado. Além da Secretaria de Desenvolvimento Social, as pastas de Cultura, Segurança, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, junto com a Guarda Municipal e a EPTC, estavam envolvidas no projeto. Houve uma frustração geral quando Marchezan vetou a iniciativa.