Depois de colorir mais de 30 casas na Vila Safira, no bairro Mario Quintana, porque "o pessoal tinha vergonha" do lugar , o pintor de paredes Claudio Roberto da Costa decidiu revitalizar uma velha escadaria perto ali perto.

Com a ajuda de 25 estudantes da Fadergs que participam de projetos sociais, ele pintou os 120 degraus que ligam a rua Serafim Machado à Atalício Ferreira de Borba, na Vila Batista Flores. Foram usados 40 litros de tinta doados pela Progresso Distribuidora.

– Precisava ver a alegria dos moradores. As crianças passavam correndo, os vizinhos tiravam foto, chamavam os familiares para ver. Ficou bonito – sorri Claudio. – Cor leva esperança para as pessoas. Engaja a comunidade a cuidar melhor do lugar onde vive.