Só vê essa praça quem passa de trem. Há mais de 30 anos, apenas um pequeno grupo de trabalhadores consegue acesso à Praça Edgar Schneider, no Cais Mauá – ela foi separada da cidade depois que o muro de proteção contra cheias e os trilhos do trensurb foram construídos. A Capital ficou para cá, a praça para lá.

No centro da área verde, está a bela – e abandonada – escultura As Moças da Fonte (foto abaixo), do alemão radicado em Porto Alegre Alfred Hubert Adloff, um dos mais importantes artistas da cidade no início do século passado.