Revitalizada por um grupo de moradores, a histórica escadaria que liga a Rua João Manoel à Fernando Machado vem se firmando como novo ponto de ocupação no Centro Histórico. Desde o início do ano, já houve oito eventos abertos à comunidade – oficinas, exposições de arte, cinema a céu aberto e roda de samba (foto acima). Sem falar nos mutirões para pintar os degraus e limpar o terreno que virou horta.

No próximo dia 28, um sábado, a partir do meio-dia, haverá uma intervenção urbana com pessoas trocando mudas de plantas por mensagens positivas em papéis coloridos. Além disso, uma banca para troca e doação de livros será montada na escadaria. A iniciativa é de três estudantes de Turismo do IPA.