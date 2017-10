O proprietário do bar mais controverso da Cidade Baixa está fazendo o que pode para agradar aos moradores. Desde que reabriu com uma liminar no início do mês, A Toca – estabelecimento de sete metros quadrados que vende cerveja para o lado de fora, sem espaço para consumo dentro do bar – encerra suas atividades à meia-noite. Poderia funcionar até as 2h.