"Ainda Estou Aqui" expõe o Brasil dividido: por que nem todos conseguem vibrar com as indicações ao Oscar

Nossa identidade coletiva, ou seja, aquilo que nos unia como povo, se esfarelou no Brasil nos últimos anos. Nem mesmo conquistas históricas, como as indicações do filme Ainda Estou Aqui ao Oscar, são capazes de abalar o fanatismo que transforma tudo em ameaça ideológica. Por que isso é péssimo? Assista ao meu comentário no programa Timeline, no vídeo acima.