Adolescente que matou policial em Butiá expõe falhas da maioridade penal

O assassino do policial civil Daniel Abreu Mendes tem 17 anos. Não é formalmente adulto, mas já carrega um currículo de marginal veterano: matou uma pessoa em 2023, foi flagrado com uma arma ilegal no ano passado e, nesta semana, em Butiá, disparou contra Daniel com uma pistola semiautomática transformada em metralhadora. Segundo a lei, não se trata de um criminoso, mas de um "menor infrator" que seguirá enfrentando punições irrisórias.