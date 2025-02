Novos capítulos na  gastronomia de Porto Alegre  

Por Rachel Ballardin, diretora-geral da UniRitter

Porto Alegre foi considerada, recentemente, a 4ª melhor cidade do Brasil em condição para investimento em turismo, de acordo com o Índice de Favorabilidade para o Turismo (IFT-GKS), o que evidencia um cenário de potencial crescimento e atratividade. O levantamento é de novembro, pós-enchente, reforçando uma visão de retomada e a boa percepção dos brasileiros com a capital gaúcha.

Dentro do contexto turístico, não há dúvidas de que a gastronomia, patrimônio cultural da cidade, reconhecida nacionalmente, faz parte desse cenário promissor como um dos pilares de seu desenvolvimento. Da tradição do churrasco às influências das migrações ao Rio Grande do Sul, a culinária gaúcha une diferentes culturas a sabores autênticos. E Porto Alegre, no cumprimento de seu papel de Capital, tem na grande e rica oferta gastronômica um de seus maiores orgulhos. Cada prato, cada tempero e cada restaurante é reflexo da pluralidade da cidade e do Estado e influencia, historicamente, o turismo, a hotelaria e a hospitalidade.

A capital do Rio Grande do Sul está vivendo um momento de transformação, que temos a honra de testemunhar e de participar.

Para reafirmar ainda mais essa posição de destaque, e ampliá-la, Porto Alegre passa a dispor, a partir do primeiro semestre de 2025, de um curso inédito, inovador, de chancela internacional, melhorando o que já é bom e formando uma gama de profissionais cozinheiros, chefs, empreendedores e gestores na área. Trata-se do bacharelado em Gastronomia fruto da parceria entre UniRitter e Le Cordon Bleu, o mais renomado instituto de arte culinária do mundo, do qual os estudantes sairão prontos para atuar no mercado com maestria, tanto nas cozinhas quanto nos escritórios.