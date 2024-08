Os novos líderes do Inter

Não foi só um carrinho na área adversária para desarmar quem tinha a bola e fazer o gol do empate contra o Juventude no Beira-Rio. O que Thiago Maia fez casa com sua atitude durante a enchente ao entrar na água suja para salvar sobre os ombros uma mulher em dificuldade. Casa com sua relevância no Flamengo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com Dorival Júnior e casa, especialmente, com o momento tão delicado que o Inter vive em busca de novas e positivas lideranças.