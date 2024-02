Boa parte da torcida gremista viveu dias de preocupação com o que foi vendo ao longo deste Gauchão. Houve vitórias em casa com bons momentos, sim, mas nenhuma atuação pareceu sinalizar que o ano estaria bem desenhado com o que se via em campo. A direção se obrigou a mudar mais do que o discurso diante das dificuldades evidentes que o time enfrentava contra adversários inferiores.