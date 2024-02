Um dos orgulhos da torcida do Grêmio na história contemporânea do clássico é a quantidade de vezes em que seu zagueiro argentino anulou o centroavante colorado durante os 90 minutos. Kannemann não se importava com a marca, diziam os gremistas de peito inflado. Podia ser Alemão, de história mais modesta no futebol, ou Paolo Guerrero, autor de gol de título mundial pelo Corinthians. Bastava que vestisse vermelho e fosse para o Gre-Nal e pronto, ia para o bolso de Kannemann.