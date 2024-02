As últimas 24 horas foram de muita expectativa por uma reviravolta para a utilização do VAR no Gre-Nal 441. Só que isso não vai acontecer, apesar dos pedidos e da insistência de Inter e Grêmio. A FGF confirmou que o clássico deste domingo (25), às 18h, não contará com a utilização do recurso eletrônico.