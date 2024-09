Governo federal terá caminho longo e difícil no combate ao descontrole de apostas

Principal voz do governo contra o que considera uma "pandemia nacional" de apostas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita que a regulamentação dos jogos significará uma virada de página no combate a ilegalidades e no controle sobre apostadores compulsivos. Os primeiros efeitos práticos devem ser sentidos a partir desta terça-feira (1º), quando a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) dará início à notificação de bloqueio de ao menos 600 sites que não ingressaram no processo de regularização. A reversão do cenário de descontrole, contudo, não será simples.