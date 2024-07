Todos os ministérios serão afetados por bloqueio de orçamento, mas reconstrução do RS ficará de fora; entenda

O congelamento de R$ 15 bilhões no orçamento deste ano vai afetar todos os ministérios, segundo informou nesta terça-feira (30) o titular da Casa Civil, Rui Costa, na Rádio Gaúcha. Os detalhes serão anunciados no final da tarde. Costa garante, contudo, que os programas e obras relacionados à reconstrução do Rio Grande do Sul não serão afetados porque estão cobertos por um orçamento extraordinário, possível em razão do decreto de calamidade pública.