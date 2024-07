Haddad recebeu uma boa e uma má notícia sobre as contas públicas

Os dados de arrecadação divulgados nesta quinta-feira (25) trouxeram uma boa notícia para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tenta cumprir a promessa de déficit zero no orçamento de 2024. Além de bater o volume recorde de R$ 208,8 bilhões em junho, o resultado é 2,7% maior na comparação com maio, de acordo com dados da Receita. Mas a notícia vem no mesmo dia em que a equipe econômica identificou um impasse nas negociações sobre a compensação da desoneração da folha de pagamento.