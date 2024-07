Governo acerta ao fazer pente-fino no INSS, mas exagera na previsão de economia com fraudes

Além do aumento da arrecadação, a grande aposta do governo Lula para diminuir o déficit das contas públicas é a economia de recursos com a revisão de benefícios sociais. A bola da vez é o INSS e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Realizar um pente-fino para combater a fraudes é certo e necessário. Mas dificilmente estará aí a solução para o rombo do orçamento. Até porque a projeção do governo de economizar R$ 12 bilhões até 2025 com a revisão dos pagamentos é exagerada, segundo técnicos que conhecem a área.