Um projeto de lei apresentado nesta terça-feira (21) na Câmara dos Deputados propõe zerar impostos federais para 45 atividades do setor de serviços, incluindo áreas de turismo, eventos e cultura no Rio Grande do Sul. Autor da medida, o deputado Alceu Moreira (MDB-RS) defende que após as enchentes será necessário dar fôlego aos setores e preservar empregos. O texto prevê a suspensão dos tributos por 60 meses, garantindo ao Rio Grande do Sul os termos do Programa Emergencial de Retomada de Eventos (Perse), adotado durante a pandemia em todo o país.