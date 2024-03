O Ministério da Fazenda deve apresentar na próxima semana aos governadores do Sul e do Sudeste uma proposta de renegociação das dívidas que os Estados possuem junto à União. O Rio Grande do Sul vive uma das situações mais delicadas porque, além da dívida, tem em vigor o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que estabeleceu compromissos de austeridade e limitação de investimentos.