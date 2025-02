Plataforma gaúcha que estimula leitura será adotada em Estado invejado na educação

Há negociação para acordo com outros seis Estados. Elefante Letrado / Divulgação

Uma plataforma gaúcha vai desembarcar no Piauí para estimular a leitura de alunos do Ensino Médio de escolas públicas estaduais. A implementação da Elefante Letrado, que oferece atividades pedagógicas em uma biblioteca virtual para diferentes níveis de proficiência, deve começar no segundo semestre deste ano. Ao todo, são 58 mil licenças de acesso.

Invejado pelos avanços na educação, especialmente na alfabetização, o Piauí será o quarto Estado em que a empresa atua em parceria com o poder público. Fundada em 2013, a Elefante Letrado já trabalha em São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Conforme a sócia-fundadora da empresa, Scheila Vontobel, há negociação para acordo com outros seis Estados.

Com o governo gaúcho, há projeto desde 2021, mas com resultado aquém do desejado, conforme Scheila. Em São Paulo e Minas Gerais, o contrato teve início em 2024, ano em que a Elefante Letrado estima ter crescido 83% em faturamento com os novos acordos.

Em São Paulo, houve aumento de 57% no número de alunos alfabetizados no 2º ano do Ensino Fundamental. Ainda não é possível mensurar resultados em Minas Gerais.

— Temos um carinho especial pelo Estado, que está conosco há quatro anos, nosso primeiro grande cliente. Doamos testes de fluência, faço questão que use a Elefante Letrado, mas infelizmente não temos o mesmo sucesso do que fora.

Um dos motivos, diz, é a não adoção da obrigatoriedade pelo governo gaúcho. Nas escolas públicas do Estado, o uso da plataforma é opcional. Já em São Paulo, há meta semanal de acessos à plataforma: cada aluno precisa ao menos 25 minutos de leitura. O governo estadual monitora as escolas que não estão chegam ao mínimo proposto para realizar eventuais ajustes.

Em 2024, cerca de 2,5 milhões de estudantes leram 122 milhões de livros na Elefante Letrado. Ao todo, a plataforma tem parceria com 188 escolas privadas e 12,3 mil públicas, onde o impacto é maior. A empresa oferece formação de professores para uso do aplicativo e testes para medição de nível de fluência com áudio.

Para este ano, há previsão de investimento de cerca de R$ 5 milhões para melhorar o conteúdo e as funcionalidades da plataforma, como avaliação de questões dissertativas sobre as leituras com inteligência artificial (IA). Ainda em 2025, a intenção é entrar em mercados da América Latina com a Elefante Letrado em versão em língua inglesa.

Outra novidade é o escritório da empresa em Porto Alegre, onde há uma curiosidade inusitada, relata Vontobel:

— Aproveitei que estávamos mudando para uma sede nova e fiz uma sala de leitura. Todos os funcionários (ao todo, são cerca de 45) são obrigados a ler 20 minutos por dia. Eles param o trabalho na hora que quiserem. Se queremos incentivar a leitura, temos de dar o exemplo dentro de casa.

*Colaborou João Pedro Cecchini

