Instituto Caldeira e Invest RS terão agenda de tecnologia, inovação e soluções urbanas na Suécia

Ação ocorre no contexto do Techarena, evento internacional. Adrian Pehrson / Divulgação

Uma comitiva gaúcha vai desembarcar em Estocolmo, na Suécia, na quinta-feira (20) para trocar conhecimento sobre tecnologia, inovação, sustentabilidade e soluções urbanas. A ação ocorre no contexto do Techarena, evento internacional com o qual Instituto Caldeira e a Invest RS têm parceria.

O governador Eduardo Leite participará de painel para abordar a enchente de maio de 2024 e a necessidade de soluções para lidar com os impactos da mudança climática. Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira, e Rafael Pricklandnicki, presidente da Invest RS, também estarão no Techarena, que vai até a próxima sexta-feira (21), com previsão de reunir 12 mil participantes.

Estocolmo é conhecida por ser o berço de startups como Spotify e Skype e a primeira "capital verde" da Europa, conforme classificação da Comissão Europeia. A edição deste ano do Techarena terá como foco jornadas desafiadoras e lições aprendidas.

A agenda organizada por Instituto Caldeira e Invest RS inclui encontros com o grupo Ramboll, de engenharia, arquitetura e consultoria, e com a Business Sweden, agência de fomento e desenvolvimento de parcerias comerciais entre Suécia e outros países. A comitiva também deve visitar centros de inovação como o Epicenter, e outras empresas globais com sede no país, como Scania, AstraZeneca, Ericsson e Spotify

A parceria entre Instituto Caldeira, Invest RS e Techarena, feita por memorando de entendimento (MoU), pretende incentivar o intercâmbio de conhecimento tecnológico e promover programas de aceleração e conexão entre startups.

O acordo amplia as relações internacionais do Instituto Caldeira, que também tem parceria com o Uruguay Innovation Hub. O papel da Invest RS será ajudar as empresas suecas a entender o mercado gaúcho e vice-versa.

Depois do agenda na Europa, a agência vai à Malásia, que se destaca em tecnologia, sobretudo semicondutores, setor considerado estratégico para o Rio Grande do Sul.

*Colaborou João Pedro Cecchini