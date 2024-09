Uruguai quer fortalecer parceria em inovação com RS

Sebastián Risso é diretor-executivo da Uruguay XXI, agência pública federal que atua na promoção de exportações, na atração de investimentos e na difusão da imagem do país - missões semelhantes às da Agência de Promoção de Exportações (Apex-Brasil). Em Porto Alegre para participar da Expointer e como escala de um grande evento de exposição da "marca Uruguai" em São Paulo, Sebastián relatou à coluna que startups uruguais vão operar no Instituto Caldeira, com proposta de complemento com foco no Exterior ao bom trabalho já feito aqui, ainda focado no mercado doméstico.