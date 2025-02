Depois de gigantes, banco gaúcho tem lucro recorde em 2024, dobro do ano anterior

Itaú, Banco do Brasil e BTG Pactual: os bancões regist raram lu cros líquidos históricos em 2024 . Mas não só: o banco gaúcho Agibank também teve resultado recorde, de R$ 870,9 milhões, em 2024, aumento de 102,5% em comparação com o ano anterior .

O que explica parte da potencialização da lucratividade das instituições financeiras é o crescimento do crédito. A carteira do Agibank teve alta de 52,1% no ano, atingindo R$ 24 bilhões.

Para 2025, no entanto, a projeção é de expansão menor no setor. O choque monetário em curso no país deve levar a Selic para perto de 15% e desacelerar a economia. Com inflação mais alta, também há temor de aumento de inadimplência, o que dificulta a concessão de crédito.