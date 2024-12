Incerteza sobre grau de radicalismo de novo governo da Síria faz petróleo subir

Como se esperava desde que foi anunciada a queda do ditador da Síria, Bashar al-Assad , o petróleo sobe nesta segunda-feira (9) . Não pela deposição de uma das ditaduras mais sanguinárias do planeta, mas pela incerteza sobre o grau de radicalismo dos rebeldes que obtiveram uma vitória ainda cercada de interrogações.

A alta é relativamente modesta – 1,14%, para US$ 71,93 no início da manhã – e ainda tem "ajuda" de um novo movimento da China para estimular sua economia, que projeta algum aumento na demanda pela matéria-prima.

A Síria tem pequena produção de petróleo , pouco relevante, ao redor de 0,05% do total mundial. Em 2023, ficou em 45º lugar entre os países com maior produção.

Além do passado de Abu Mohammed al-Golani, líder do Hay’at Tahrir al-Sham (HTS, ou Organização para a Liberação do Levante), que integrou a al-Qaeda, há vários outros grupos ligados à derrubada de Assad. Ninguém sabe ainda qual dessas forças vai prevalecer e se haverá a manutenção do território atual Síria. Existem mobilizações para declarar regiões autônomas.